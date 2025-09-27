Logo SportMediaset
Mercato

West Ham: esonerato il tecnico Potter

27 Set 2025 - 12:27

Il West Ham United ha esonerato l'allenatore Graham Potter. "I risultati e le prestazioni della seconda metà della scorsa stagione e dell'inizio della stagione 2025/26 non hanno soddisfatto le aspettative e il CdA ritiene che sia necessario un cambiamento per contribuire a migliorare la posizione della squadra in Premier League il prima possibile - si legge nel comunicato degli Hammers - Anche l'allenatore in seconda Bruno Saltor, gli allenatori della prima squadra Billy Reid e Narcis Pelach, il capo allenatore dei portieri Casper Ankergren e l'allenatore dei portieri Linus Kandolin hanno lasciato la squadra con effetto immediato. La procedura di nomina del sostituto è in corso". Il West Ham è penultimo in classifica con tre punti (una vittoria e quattro ko in 5 giornate).

15:10
Pescara: ufficiale Gravillon
13:53
West Ham: Nuno Espirito Santo sarà in nuovo allenatore
12:27
West Ham: esonerato il tecnico Potter
11:33
Inter: Caprile osservato speciale a Cagliari
10:06
Roma: Ilenikhena e Boadu per l'attacco