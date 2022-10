Verona, è finita con Cioffi: sondaggi con Andreazzoli e Diego Lopez

© Getty Images

L'avventura di Gabriele Cioffi a Verona è finita. Dopo quattro sconfitte consecutive il tecnico a breve verrà infatti esonerato dall'Hellas. Per completare il divorzio manca soltanto l'annuncio ufficiale del club, ma ormai la decisione è stata presa e si attende solo di sapere a chi verrà affidata la squadra. Due al momento le ipotesi principali per il futuro: un tandem Diego Lopez-Salvatore Bocchetti, attuale allenatore della Primavera, oppure Aurelio Andreazzoli, ex tecnico dell'Empoli con cui sarebbe già in agenda un incontro per valutare la situazione.