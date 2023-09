Verona, arriva un altro figlio d'arte: ecco Juan Manuel Cruz

FIGLIO DEL JARDINERO

Il figlio del Jardinero è sbarcato stamattina a Linate: lunedì visite mediche e firma

Dopo Thuram e Weah ecco i figli d'arte della Serie A

































© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Juan Manuel Cruz è l'ultimo colpo di mercato del Verona. L'attaccante argentino classe 1999, atterrato stamattina a Linate, sarà il terzo figlio d'arte a sbarcare questa estate in Serie A dopo Marcus Thuram e Timothy Weah. Al suo fianco, il padre Julio, 'El Jardinero', che ha giocato nel nostro campionato per dieci anni, dal 2000 al 2010, con le maglie di Bologna, Inter e Lazio. Lunedì le visite mediche prima della firma sul contratto quadriennale fino a giugno 2027.

Cruz Jr, che ha mosso i primi passi in Italia all’età di 6 anni, arriva a costo zero visto che il Banfield non gli ha rinnovato il contratto. Il Verona lo seguiva da tempo, e pochi mesi fa aveva già trovato un accordo per farlo arrivare in Italia a gennaio 2024, ma i gialloblù hanno deciso di accelerare i tempi dopo che il ragazzo è rimasto senza contratto.

Dal padre Julio ha ereditato il soprannome (El Jardinerito), ma i tifosi del Verona sperano soprattutto che il ragazzo abbia lo stesso fiuto del gol del genitore, che ha chiuso la carriera nel 2010 con 195 gol in 538 presenze da professionista.