Venezia, ufficiale l'acquisto di Lorenzo Montipò dall'Hellas Verona

19 Ago 2026 - 11:03
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Lorenzo Montipò è un nuovo giocatore del Venezia. I lagunari hanno acquistato il portiere dall'Hellas Verona a titolo definitivo. L'estremo difensore ha firmato un contratto biennale, fino al 30-6-2028. Di seguito il comunicato del club: 

Il comunicato

 "Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Lorenzo Montipò dall’Hellas Verona.
Nato a Novara, il portiere classe 1996 ha firmato un contratto che lo legherà al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2028.
Cresciuto nel settore giovanile del Novara, Montipò fa il suo esordio in Prima Squadra nella stagione 2012/2013. Successivamente, passa in prestito alla Robur Siena nella stagione 2015/2016, trovando la titolarità in pianta stabile nel campionato di Serie C e l’anno successivo, sempre con la formula del prestito si trasferisce al Carpi. Rientrato al Novara al termine della stagione 2016/2017, difende la porta del club piemontese nel campionato di Serie B per poi passare in prestito al Benevento nella stagione 2018/2019 ed essere riscattato al termine della stagione. Con il Benevento centra la promozione in Serie A nella stagione 2019/2020 e l’anno successivo fa il suo debutto in Serie A. Nell’estate 2021 passa in prestito all’Hellas Verona, che poi lo riscatta al termine della stagione. Con la maglia dell’Hellas Verona colleziona complessivamente 184 presenze e, in totale, vanta 216 presenze in Serie A. Benvenuto in arancioneroverde, Lorenzo!"

Le parole del giocatore

 "Al Venezia c’è un progetto importante, un’idea forte, con investimenti importanti e la grande voglia di salvarsi per dare continuità al progetto e farlo crescere. Ho un gran ricordo dello stadio Penzo: si respira una grande atmosfera, con i tifosi che sono attaccati al campo e fanno sentire tutto il loro calore. Sono sicuro che i nostri tifosi ci daranno una mano per conquistare punti. Sono molto carico per questa nuova avventura e non vedo l’ora di cominciare".

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