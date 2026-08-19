Venezia, ufficiale l'acquisto di Lorenzo Montipò dall'Hellas Verona

"Al Venezia c’è un progetto importante, un’idea forte, con investimenti importanti e la grande voglia di salvarsi per dare continuità al progetto e farlo crescere. Ho un gran ricordo dello stadio Penzo: si respira una grande atmosfera, con i tifosi che sono attaccati al campo e fanno sentire tutto il loro calore. Sono sicuro che i nostri tifosi ci daranno una mano per conquistare punti. Sono molto carico per questa nuova avventura e non vedo l’ora di cominciare".