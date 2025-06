Anche in laguna si va verso un cambio allenatore. Dopo la retrocessione è sempre più vicina la separazione tra Esuebio Di Francesco e il Venezia. Al termine del campionato le parti si erano prese del tempo per riflettere, ora la decisione è quasi ufficiale: il tecnioc ex Roma cercherà una nuova panchina, magari in Serie A, e i lagunari si metteranno alla ricerca di un nuovo allenatore con cui cercare subito la promozione.