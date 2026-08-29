Venezia, Okoro va al Sudtirol

29 Ago 2026 - 13:09
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Il Sudtirol comunica "di aver raggiunto un accordo con il Venezia FC per l'acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alvin Obinna Okoro". Alvin Okoro ha dichiarato: "Sono molto contento di entrare a far parte della famiglia dell'FC Südtirol. Si tratta di una società solida, strutturata e ambiziosa, caratteristiche che ho avuto modo di apprezzare già ai tempi degli incontri disputati a livello giovanile. Sono convinto che l'FCS rappresenti il contesto ideale per proseguire il mio percorso di crescita e sviluppo. Non vedo l'ora di scendere in campo, mettermi a disposizione della squadra e di offrire il mio contributo per il raggiungimento degli obiettivi del club". Nella sua esperienza in biancorosso, Okoro vestirà la maglia numero 90. 

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