Genoa, colpo per il futuro: dal Santos arriva il figlio di Robinho

Anche Robinho Junior è un attaccante (ala destra) ed è cresciuto nel Santos come il padre, con cui ha firmato il primo contratto da professionista nel 2024. Nel luglio 2025 i primi passi tra i grandi, dove finora ha raccolto 27 presenze in totale. Inizialmente sarà aggregato alla Primavera del Genoa, poi eventualmente passerà alla prima squadra di De Rossi.