Genoa, colpo per il futuro: dal Santos arriva il figlio di Robinho

Il Genoa piazza il colpo a sorpresa con vista sul futuro: dal Santos arriva Robinho Jr, figlio dell'ex attaccante brasiliano che ha giocato anche in Italia, nel Milan, dal 2010 al 2014. Come riporta Fabrizio Romano, il classe 2007 arriva in rossoblu in prestito con diritto di riscatto ed è già sbarcato nel nostro Paese per visite mediche e firme sul contratto.
Anche Robinho Junior è un attaccante (ala destra) ed è cresciuto nel Santos come il padre, con cui ha firmato il primo contratto da professionista nel 2024. Nel luglio 2025 i primi passi tra i grandi, dove finora ha raccolto 27 presenze in totale. Inizialmente sarà aggregato alla Primavera del Genoa, poi eventualmente passerà alla prima squadra di De Rossi.