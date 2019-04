UNITED, OFFERTO IL RINNOVO A MATA: LUI PRENDE TEMPO

10/04/2019

Il futuro di Juan Mata è tutto da scrivere. Il Manchester United ha offerto il rinnovo di contratto, ma lo spagnolo prende tempo e si guarda in giro: "Siamo felici, ma ci sono proposte da club di Champions League", ha rivelato il padre-agente. Possibile nostalgia di casa per lo spagnolo? "Oggi non è il giorno per parlarne, non abbiamo ancora deciso". A riportare lo scenario di mercato è l'emittente 'Cadena Ser'.