350mila sterline, circa 383mila euro, ovvero quasi 20 milioni di euro a stagione. E' questo il maxi ingaggio che avrebbe chiesto Paulo Dybala al Manchester United per accettare il trasferimento a Old Trafford, nell'ambito dello scambio che porterebbe Romelu Lukaku alla Juventus. Lo sostiene il tabloid 'Sun', spiegando che a queste cifre i Red Devils non intendono dare l'ok all'operazione. Lo stipendio chiesto dall'argentino supererebbe quello di Paul Pogba, pagato dallo United 300mila sterline a settimana (17 milioni di euro all'anno).