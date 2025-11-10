Inter, l'Independiente de Mendoza su Palacios

Tomas Palacios potrebbe salutare l'Inter già durante la sessione invernale di mercato. Il difensore non sta trovando spazio con i nerazzurri e su di lui ci sarebbero diverse squadre di Messico e Brasile. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, però, sul classe 2003 ci sarebbe anche un forte interesse dell'Independiente de Mendoza: il club argentino rappresenterebbe un ritorno al passato per Palacios, visto che proprio lì si è affermato come calciatore. Il centrale era arrivato all'Inter nell'estate del 2024, ma anche nell'esperienza in prestito al Monza non è mai riuscito a mettersi in mostra.