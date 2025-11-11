Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Juventus, due nomi per il centrocampo del futuro

11 Nov 2025 - 10:03

Spalletti nel ruolo di regista sta facendo di necessità virtù adattando Manuel Locatelli, ma per il futuro vorrebbe un altro profilo alla Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il principale obiettivo è Pierre-Emile Højbjerg che detta i tempi all'Olympique Marsiglia, tuttavia è tutt'altro che semplice da risolvere. Il danese ha un contratto fino al 2028, Roberto De Zerbi lo stima, tuttavia un eventuale scambio proprio con Locatelli potrebbe far cambiare idea al tecnico bresciano. L'opzione B porta a Bernabé del Parma.

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

David non trova fiducia alla Juventus: il Milan ci pensa, ma serve la cessione di Gimenez

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

La Juventus va a caccia di un regista: Højbjerg e Bernabé le piste più calde

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:21
Napoli, dirigenza al lavoro per i rinnovi: le situazioni Anguissa e Rrahmani
11:00
Atalanta, Percassi e D'Amico a Zingonia con Palladino: si attende l'annuncio
10:03
Juventus, due nomi per il centrocampo del futuro
09:28
L'ipotesi Milan: via Gimenez per prendere David
08:32
Barça, Nagelsmann anticipa l'addio di Ter Stegen?