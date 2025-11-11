Juventus, due nomi per il centrocampo del futuro

Spalletti nel ruolo di regista sta facendo di necessità virtù adattando Manuel Locatelli, ma per il futuro vorrebbe un altro profilo alla Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il principale obiettivo è Pierre-Emile Højbjerg che detta i tempi all'Olympique Marsiglia, tuttavia è tutt'altro che semplice da risolvere. Il danese ha un contratto fino al 2028, Roberto De Zerbi lo stima, tuttavia un eventuale scambio proprio con Locatelli potrebbe far cambiare idea al tecnico bresciano. L'opzione B porta a Bernabé del Parma.