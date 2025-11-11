Barça, Nagelsmann anticipa l'addio di Ter Stegen?

Il tecnico della Germania, Julian Nagelsmann, ha parlato del ritorno in campo di Andre Ter Stegen, il portiere che teoricamente difenderà la porta dei tedeschi durante il prossimo Mondiale. Un'ipotesi che dovrà passare dai minuti che l'ex borussia monchengladbach troverà nei prossimi mesi: "Siamo contenti che Ter Stegen sia quasi pronto per tornare: auspicabilmente diventerà il portiere titolare da qualche parte", le parole del ct anticipano l'addio del portiere al Barcellona? In Catalogna Ter Stegen è chiuso da Szczęsny e Joan García: se il tedesco dovesse rimanere relagato in panchina con i blaugrana potrebbe perdere il treno mondiale: "Se andrà a giocare continueremo con a seguire i nostri piani. Se non dovesse farlo dovremo rivedere le gerarchie in porta", ha sentenziato Nagelsmann