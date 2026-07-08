Il Frosinone cede il difensore Marchizza al L.R. Vicenza

08 Lug 2026 - 18:46
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Il L.R. Vicenza ha acquisito, a titolo definitivo fino al 30 giugno 2028, il diritto alle prestazioni sportive di Riccardo Marchizza, classe 1998, che nella stagione appena conclusa ha militato nel Frosinone, conquistando la promozione in serie A. Marchizza, ruolo difensore, dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha vestito le maglie di Spezia, Empoli, Sassuolo, Crotone, Avellino e per l'appunto Frosinone. Nel corso della sua carriera, il neo biancorosso ha rappresentato anche l'Italia Under 21, totalizzando 9 presenze e 1 gol.

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