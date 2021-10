Tottenham, Paratici: "Su Skriniar e Brozovic voci infondate, Vlahovic non è nei nostri piani"

"Le voci su Skriniar? Infondate. Per Brozovic non c'è stato nessun sondaggio, è un giocatore dell’Inter". L'ex ds della Juve Fabio Paratici, ora dirigente del Tottenham, smentisce i rumors intorno all'interesse degli Spurs per i due giocatori nerazzurri. Così come per l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, che non ha accettato il rinnovo e ha rotto con il club viola: "È apprezzato da molti club, è normale, ma per ora non è nei nostri piani".