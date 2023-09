Tottenham, l'annuncio a sorpresa su Kane: "Potremmo riacquistarlo"

BAYERN SPAVENTATO

Il presidente degli Spurs: "C'è una clausola nel contratto, fa sempre parte della nostra famiglia"

Stasera, per la prima volta nella sua carriera, si troverà a scendere in campo in Champions League (contro il Manchester United) senza la maglia del Bayern Monaco. Parliamo di Harry Kane che, dopo una trattativa estenuante in estate, ha raggiunto la Baviera per provare a vincere qualche trofeo. La parentesi teutonica però, potrebbe essere clamorosamente breve: l'annuncio del presidente del Tottenham, Daniel Levy, ha stupito tutti: "Abbiamo inserito nell'affare una clausola per riacquistarlo".

Un annuncio shock verrebbe da dire, dopo che il Bayern ha sborsato la bellezza di 100 milioni di euro (+ 20 di bonus), per regalarlo a Tuchel solo poche settimane fa. "Vorrei ringraziare Harry per tutto quello che ha fatto per noi - ha proseguito Levy in occasione di un evento -. Inutile dirlo: è sempre il benvenuto. E' un membro molto amato e stimato della nostra famiglia e resterà per sempre nella nostra storia. Potremmo riacquistarlo grazie ad una clausola inserita nel contratto".

Naturalmente non sono ancora noti i dettagli di questa clausola in favore degli Spurs, club nel quale il classe 1993 è divenuto grande. Un legame apparso ai più indissolubile fino allo scorso agosto e che presto potrebbe ricomporsi lasciando tutti a bocca aperta.