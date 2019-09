Torino, Verdi arriva in extremis: al Napoli 23 milioni più 2 di bonus

L'ULTIMO AFFARE

Con il fiato in gola, fino all'ultimo secondo. O quasi. Simone Verdi è un nuovo giocatore del Torino ed è lui l'ultimo colpo di un mercato scoppiettante, che ha visto rinforzari gran parte delle squadre di Serie A. Il contratto del trequartista è stato depositato alle 21:58, due minuti prima della scadenza delle trattative: la possibilità di spedire i documenti via Pec ha agevolato la chiusura dell'operazione avvenuta negli uffici di Milano del club granata.

Verdi lascia il Napoli, dove ha trovato poco spazio con Ancelotti nella scorsa stagione segnando 3 gol in 22 presenze ed era di fatto fuori dal progetto in questa appena cominciata, chiuso anche dall'arrivo di Lozano dal Psv. De Laurentiis incassa 23 milioni più 2 di bonus: 3 subito per il prestito oneroso, 20 la prossima estate per l'obbligo di riscatto: una plusvalenza considerando che la scorsa estate arrivò praticamente per la stessa cifra dal Bologna.

Urbano Cairo ha voluto regalare un rinforzo a Mazzarri nell'ultimo giorno utile senza cedere alcun big e nonostante l'eliminazione dall'Europa League. Per Verdi si tratta di un ritorno al Torino, dove ha già giocato nella stagione 2011-12, in Serie B, e i primi mesi di quella successiva in A, senza grande fortuna. Ma adesso è tutto un altro giocatore che a 27 anni può esplodere, come ha fatto a Bologna, in una squadra di medio-alta classifica.