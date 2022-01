Torino, ecco Pellegri: "Bel rapporto con Juric, qui per andare in Nazionale"

NUOVA AVVENTURA

L'attaccante ha lasciato il Milan ed è stato annunciato dal Torino in prestito dal Monaco

Nuova avventura per Pietro Pellegri. Il giovane attaccante ha risolto il prestito col Milan, passando con le stesse modalità dal Monaco al Torino dove ritroverà Ivan Juric in panchina: "Ho già lavorato con lui al Genoa, mi sono trovato a casa". Pellegri ha le idee chiare e si giocherà il posto con Sanabria e Belotti: "Devo fare bene con il Torino perché la Nazionale è un mio obiettivo e passa tutto dal lavoro col club. Le soddisfazioni arriveranno".

Pellegri passa al Torino in prestito con diritto di riscatto e in granata troverà il padre Marco, team manager: "Mi ha accolto lui, ma ho abbiamo già lavorato insieme al Genoa e sarà un rapporto solo professionale. Juric invece mi ha fatto esordire in Serie A, ho un ottimo ricordo".

L'attaccante classe 2001 deve ritrovare continuità dopo l'inizio di carriera folgorante e qualche infortunio di troppo, compreso quest'anno al Milan, che lo ha frenato: "Devo lavorare e fare sacrifici, le cose poi arriveranno. I miei idoli erano Ronaldo e Ibrahimovic".