Giampaolo verso la risoluzione col Milan, il Torino lo attende

MERCATO

Marco Giampaolo si avvicina sempre più al Torino. Nelle prossime ore, probabilmente già mercoledì, l'allenatore firmerà la risoluzione del contratto che lo lega al Milan e sarà libero di stipulare un accordo biennale con il Torino, dove prenderà il posto di Moreno Longo che ha condotto i granata alla salvezza. I rossoneri risparmieranno così parte dei circa 5 milioni lordi dovuti all'ex tecnico per il suo ultimo anno di contratto.

Giampaolo, dopo la fallimentare esperienza al Milan conclusa con un doloroso esonero, è pronto a tornare in sella. E lo farà a un Toro in caccia di riscatto dopo un'annata fallimentare. I granata si stanno già muovendo sul mercato per allestire una rosa con giocatori adatti agli schemi del nuovo tecnico.