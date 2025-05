Torino: Vanoli ha incontrato Vagnati in attesa del summit con Cairo

La Serie A 2024/2025 del Torino si è conclusa con una sconfitta casalinga con la Roma per 0-2 piazzandosi all'undicesimo posto in classifica. Le ultime prestazioni dei granata non sono piaciute a Urbano Cairo, che ha parlato così dell'allenatore aprendo a scenari diversi dalla conferma: "Le riflessioni che faremo riguarderanno anche Vanoli, non può essere sempre colpa di Cairo e anche il mister mi ha deluso". Il giorno dopo la fine del campionato, l'ex tecnico del Venezia ha incontrato il direttore tecnico Vagnati in attesa del summit con il Presidente del Toro.