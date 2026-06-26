Torino: ufficiale la cessione di Seck al Partizan Belgrado

Demba Seck è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Partizan Belgrado: lo ha comunicato ufficialmente il Torino, specificando che la società serba ha esercitato l'opzione di riscatto per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante. Seck, che si era trasferito a Belgrado con la formula del prestito, lascia così la squadra granata in via definitiva. "Il Torino saluta Demba con un in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera", si legge nella nota di pubblicata dal club piemontese sul proprio sito ufficiale.