Torino: ufficiale la cessione di Seck al Partizan Belgrado

26 Giu 2026 - 12:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Demba Seck è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Partizan Belgrado: lo ha comunicato ufficialmente il Torino, specificando che la società serba ha esercitato l'opzione di riscatto per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante. Seck, che si era trasferito a Belgrado con la formula del prestito, lascia così la squadra granata in via definitiva. "Il Torino saluta Demba con un in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera", si legge nella nota di pubblicata dal club piemontese sul proprio sito ufficiale.

torino
serie a
mercato

Ultimi video

01:35
Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

00:43
Raimondi: "Due big italiani per la Lazio di Gattuso"

Raimondi: "Due big italiani per la Lazio di Gattuso"

01:41
Raimondi: "Il Milan pensa a un grande ex Serie A e Leao…"

Raimondi: "Il Milan pensa a un grande ex Serie A e Leao…"

01:20
Mercato Juve, possibile scambio di big con il PSG

Mercato Juve, possibile scambio di big con il PSG

00:41
I top italiani in Premier, un bene per la Nazionale?

I top italiani in Premier, un bene per la Nazionale?

02:35
Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

01:33
Kolo Muani ancora Juve?

Kolo Muani, ancora Juve?

01:48
Hjulmand in Serie A?

Hjulmand può tornare in Serie A

01:23
Il Napoli si trasforma

Il Napoli si trasforma

01:45
Gattuso-Lazio è ufficiale

Gattuso-Lazio, ora è ufficiale

01:22
Ronaldinho in Italia!

Ronaldinho ancora in Italia!

01:29
Palestra va al Chelsea

Palestra va al Chelsea

00:23
DICH RONALDINHO SU BRASILE E FUTURO IN ITALIA PER SITO 21/6 DICH

Ronaldinho: "Ravenna? Il 23 giugno ci sarà un annuncio con tante sorprese"

00:28
Accomando: "Novità su Dybala-Roma, ecco il primo acquisto del Napoli di Allegri"

Accomando: "Novità su Dybala-Roma, ecco il primo acquisto del Napoli di Allegri"

01:32
Accomando: "Le strategie di Amorim per il nuovo Milan, su Palestra all'Inter..."

Accomando: "Le strategie di Amorim per il nuovo Milan, su Palestra all'Inter..."

01:35
Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

I più visti di Mercato

Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

1. Marco Palestra: 55 milioni (Chelsea) *non ufficiale

Palestra è solo l'ultima: con i Percassi registrati quasi 800 milioni di plusvalenze

In Serie A è un mercato di formiche e cicale: la classifica delle spese dei club italiani

Palestra va al Chelsea

Palestra va al Chelsea

Kolo Muani ancora Juve?

Kolo Muani, ancora Juve?

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Gerry Cardinale (Milan)
13:25
Cardinale fa tappa a Milano: summit di mercato a Casa Milan, il piano del patron che vuole accontentare Amorim
12:38
Serie B, Marino è il nuovo dg del Bari
12:23
Torino: ufficiale la cessione di Seck al Partizan Belgrado
11:47
Como, occhi sul difensore dell'Espanyol Omar El Hilali
11:34
Palestra, il retroscena: "Chelsea e City lo seguivano da un anno, mi ha detto che sarebbe andato all'Inter"