Beto non rientra più nei piani dell'Everton, tuttavia l'arrivo in Italia non è scontato. Sull'attaccante portoghese c'è sempre il Torino, ma il club inglese vorrebbe più dei 15 milioni offerti dai granata. Secondo quanto riportato da Tuttosport si potrebbe trovare un accordo attorno ai venti milioni, ma è necessario un rilancio del Torino