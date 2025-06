"Il Napoli ringrazia i Giornalisti, i capi redattori e i direttori di tutti i media per l’attenzione verso la società. Ci teniamo a sottolineare che è sempre ed unicamente il NAPOLI che fa il mercato e non unilateralmente Il Presidente o il Direttore Sportivo o l' Allenatore". Così il club azzurro in una nota. "De Laurentiis, Manna e Conte condividono le scelte, ma è il NAPOLI CHE FA IL MERCATO".