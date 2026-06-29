Torino, le ultime sul rinnovo di Vlasic

Il Torino non ha alcuna intenzione di separarsi da Nikola Vlasic. Il centrocampista croato si è reso protagonista al Mondiale con il gol che è valso la qualificazione ai sedicesimi e una volta rientrato in Italia discuterà di rinnovo con i granata. Il classe '97 ha il contratto in scadenza nel 2027 ma il club può esercitare il prolungamento per un'ulteriore stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, a meno di clamorose offerte, Vlasic sarà ancora un calciatore granata e discuterà anche di un adeguamento dell'ingaggio nel corso della prossima annata.