Napoli, ufficiale il rinnovo di Spinazzola: i dettagli

29 Giu 2026 - 12:48
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"La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Spinazzola fino al 30 giugno 2028. Il 10 agosto 2024 il suo esordio con il Napoli in occasione del match di Coppa Italia contro il Modena. Ha collezionato 72 presenze in maglia azzurra, realizzando quattro reti e contribuendo alla conquista del quarto scudetto e della Supercoppa Italiana. Congratulazioni, Leo!". Così gli azzurri hanno reso noto il prolungamento del terzino Campione d'Europa con l'Italia sotto la gestione Mancini.

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