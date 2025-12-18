Brasile, Botafogo esonera tecnico Davide Ancelotti

Il Botafogo ha esonerato Davide Ancelotti, il figlio di Carlo, ct del Brasile, appena cinque mesi dopo il suo arrivo a Rio da Janeiro, al primo incarico da allenatore di una prima squadra. Il tecnico 36enne, che con il padre ha lavorato al Bayern Monaco, al Napoli, all'Everton e al Real Madrid in qualità di assistente, non è riuscito a difendere i titoli conquistati dal Botafogo in Copa Libertadores e nel campionato brasiliano, chiudendo l'annata al sesto posto, a 16 punti dal Flamengo campione, e uscendo agli ottavi di finale dalla Copa Libertadores. In una nota il club brasiliano ha dichiarato che la decisione è stata presa dopo una serie di incontri svolti in mattinata. Non è stato indicato il nome del suo successore.