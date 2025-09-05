Logo SportMediaset
Mercato

Torino, Israel: "Avevo altre offerte, ma volevo solo i granata"

05 Set 2025 - 18:26

"Sono contento di essere al Toro, avevo anche altre offerte ma quando ho saputo dell'interessamento granata non ho avuto dubbi: sono arrivato in un grande club": così si presenta il nuovo portiere granata Franco Israel. "Ho origini piemontesi, il mio bisnonno da parte di papà era di Bobbio Pellice, un paesino a circa 70 chilometri da Torino - svela ai canali ufficiali del club - e nei prossimi mesi andrò certamente a visitarlo: il Toro era nel mio destino, anche perché sono già stato alla Juve e questa è stata la prima città italiana ad accogliermi". E sugli obiettivi: "Sarà l'anno del Mondiale, andarci è il sogno di ogni calciatore e giocando ad alti livelli posso restare nel giro della Nazionale dell'Uruguay - conclude Israel - ma bisogna fare bene con il proprio club: tanti tifosi che incontro mi parlano già del derby, per la prima volta sarà all'ultima giornata in casa nostra e non vedo l'ora di affrontare la Juve". 

