Mercato

Zidane: "Il mio obiettivo resta allenare la Francia"

12 Ott 2025 - 23:29

Zinedine Zidane ha sempre come obiettivo diventare l'allenatore della Francia, pur senza avere alcuna sicurezza al riguardo. "Sono certo che tornerò ad allenare e quel che voglio è diventare un giorno il tecnico della nazionale, vedremo. Alla Juve? Non lo so ma ce l'ho sempre nel cuore", ha detto al Festival dello Sport, organizzato a Trento dalla Gazzetta dello Sport. A 53 anni, il campione del mondo ex juventino è considerato il favorito per succedere a Didier Deschamps, che lascerà la panchina dei Bleus, sua dal 2012, dopo l'eventuale partecipazione ai Mondiali 2026. Per essere un buon allenatore, ha spiegato Zidane, "la cosa più importante è avere passione per il calcio, e voler trasmettere qualcosa ai propri giocatori, quello che si ha dentro, nel profondo. Un allenatore a mio parere gioca un ruolo importante nel successo della sua squadra; secondo me, è l'80%", ha sottolineato. Zidane è fermo da quando ha lasciato il Real Madrid, dove ha allenato dal 2016 al 2018 e dal 2019 al 2021, vincendo due volte la Liga e tre Champions League consecutive, dal 2016 al 2018. Zidane ha ricordato gli anni Juve ("Del Piero era bravissimo, si vedeva che aveva qualcosa piu' degli altri"), ha reso omaggio a Marcello Lippi che dopo l'inizio difficile credette in lui ("farai una grande carriera, e la farai qui") e ha ammesso di non divertirsi troppo col il calcio moderno. "Vedo un po' meno partite di prima, pero' quando vado a seguire un incontro voglio vedere il gioco, squadre che pensano ad attaccare, giocatori che dribblano, un lancio di 40 metri: tutto questo mi manca un po'...". Infine un elogio a Yamal: "Vedere come tocca la palal mi emoziona".

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Pastorello: "Vi dico la verità su Inzaghi-Al Hilal. Lukaku tornerà più forte, Krstovic all'Atalanta a lungo"

Juventus, Milinkovic-Savic a gennaio non è impossibile: serve uno sforzo economico dell'ex Lazio

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

La Roma sogna lo scudetto e per gennaio punta a Zirkzee

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

23:29
Zidane: "Il mio obiettivo resta allenare la Francia"
22:41
Calhanoglu esclusivo: "In estate non è successo nulla, io sempre giocatore dell'Inter"
21:24
Juve su Milinkovic-Savic: l'ostacolo maggiore è lo stipendio
20:33
Balotelli: "Ho alcune offerte, devo decidere se firmare"
19:19
Roma, idea Soumaré per gennaio