Mercato

Milan, un difensore a gennaio: i nomi sul tavolo rossonero

13 Ott 2025 - 08:25

Per quanto riguarda i nuovi acquisti del Milan, Tare e la dirigenza stanno riflettendo sull'ipotesi di regalare a Max Allegri un difensore capace di garantire esperienza e affidabilità, visto che le uniche riserve del terzetto titolare Tomori-Gabbia-Pavlovic sono al momento De Winter e il 19enne Odogu (fin qui appena una manciata di minuti contro il Lecce in Coppa Italia). Secondo Il Corriere dello Sport un nome che resta molto caldo è quello di Joe Gomez del Liverpool, mancato acquisto nella sessione estiva. Il 28enne inglese ha disputato appena 29' tra campionato e Champions fin qui e ha giocato da titolare solo il match di Carabao Cup contro il Southampton. È dunque a tutti gli effetti ai margini del progetto di Slot, anche se l'infortunio di Leoni ha reso la coperta dei Reds un po' più corta. Una delle alternative è Mario Gila della Lazio, uno degli ultimi colpi fatti da Tare da ds dei biancocelesti e ora perno della difesa di Maurizio Sarri. Il contratto dello spagnolo scade nel 2027 e nei prossimi mesi potrebbe aprirsi una finestra interessante per strapparlo al club di Lotito a cifre non astronomiche.

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
07:12
09:14
05:50
04:46
01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
08:29
01:46
11:25
Lazio, Gigot sempre più vicino all'addio
10:23
Roma, nel mirino Soumaré del Leicester
09:58
Dalla Turchia: contatti Icardi-Torino
08:25
Milan, un difensore a gennaio: i nomi sul tavolo rossonero
23:29
Zidane: "Il mio obiettivo resta allenare la Francia"