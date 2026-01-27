Torino, Coco rinnova fino al 2029
Saul Coco ha rinnovato il contratto con il Torino fino al 39 giugno 2029. Lo comunica in una nota il club piemontese. Al Toro dal luglio 2024, con i granata ha totalizzato 56 presenze e segnato 3 gol tra campionato e Coppa Italia. Il difensore spagnolo, che ha scelto di giocare per la nazionale d'origine della sua famiglia, dall'esordio nel 2017 ad oggi, ha totalizzato 32 presenze e 4 gol con la Guinea Equatoriale, prendendo anche parte alle ultime tre edizioni della Coppa d'Africa.