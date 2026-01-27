Che fine ha fatto Stephan Lichtsteiner? Prima panchina da allenatore in massima divisione

Stephan Lichtsteiner è il nuovo allenatore del Basilea. Dopo l'esonero di Ludovic Magnin, il club renano ha scelto lo svizzero ex difensore della Lazio e della Juventus per la panchina. Nonostante abbia poco esperienza, è alla prima esperienza nella massima divisione, Lichtsteiner ha sottoscritto un contratto fino al giugno 2029. Una vera e propria scommessa per la formazione svizzera, che è attualmente quarta in Super League con ben 13 punti di distacco dalla capolista Thun e con alle porte l'imminente sfida con i cechi del Viktoria Plzen in Europa League, dove il Basilea è attualmente 27esimo.