Che fine ha fatto Stephan Lichtsteiner? Prima panchina da allenatore in massima divisione

27 Gen 2026 - 13:30
© X

© X

Stephan Lichtsteiner è il nuovo allenatore del Basilea. Dopo l'esonero di Ludovic Magnin, il club renano ha scelto lo svizzero ex difensore della Lazio e della Juventus per la panchina. Nonostante abbia poco esperienza, è alla prima esperienza nella massima divisione, Lichtsteiner ha sottoscritto un contratto fino al giugno 2029. Una vera e propria scommessa per la formazione svizzera, che è attualmente quarta in Super League con ben 13 punti di distacco dalla capolista Thun e con alle porte l'imminente sfida con i cechi del Viktoria Plzen in Europa League,  dove il Basilea è attualmente 27esimo. 

Il direttore sportivo Daniel Stucki ha dichiarato: "Le prime tre partite del nuovo anno, tra cui il pareggio in casa contro l'FC Sion, e soprattutto l'insufficiente prestazione in trasferta a Salisburgo, non hanno soddisfatto le aspettative della direzione sportiva. Ad oggi, possiamo ancora raggiungere alcuni dei nostri obiettivi. Per questo motivo abbiamo deciso di compiere questo passo, che è tutt'altro che facile per noi".

15:31
Di Maria è sicuro: "Nico Paz ha fatto bene a restare a Como, ma in futuro..."
14:15
Torino, Coco rinnova fino al 2029
14:05
Juventus, Douglas Luiz cambia squadra ma resta in Premier League
13:30
Che fine ha fatto Stephan Lichtsteiner? Prima panchina da allenatore in massima divisione
13:13
Verona, riflessioni in corso su Zanetti: i possibili sostituti