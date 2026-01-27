Che fine ha fatto Stephan Lichtsteiner? Prima panchina da allenatore in massima divisione
Stephan Lichtsteiner è il nuovo allenatore del Basilea. Dopo l'esonero di Ludovic Magnin, il club renano ha scelto lo svizzero ex difensore della Lazio e della Juventus per la panchina. Nonostante abbia poco esperienza, è alla prima esperienza nella massima divisione, Lichtsteiner ha sottoscritto un contratto fino al giugno 2029. Una vera e propria scommessa per la formazione svizzera, che è attualmente quarta in Super League con ben 13 punti di distacco dalla capolista Thun e con alle porte l'imminente sfida con i cechi del Viktoria Plzen in Europa League, dove il Basilea è attualmente 27esimo.
Il direttore sportivo Daniel Stucki ha dichiarato: "Le prime tre partite del nuovo anno, tra cui il pareggio in casa contro l'FC Sion, e soprattutto l'insufficiente prestazione in trasferta a Salisburgo, non hanno soddisfatto le aspettative della direzione sportiva. Ad oggi, possiamo ancora raggiungere alcuni dei nostri obiettivi. Per questo motivo abbiamo deciso di compiere questo passo, che è tutt'altro che facile per noi".