Juventus, Douglas Luiz cambia squadra ma resta in Premier League

L'Aston Villa ha deciso di rompere gli indugi per risolvere una crisi a centrocampo che sta diventando insostenibile. Con le pesanti assenze di Kamara, McGinn e Tielemans, Unai Emery ha chiesto con forza il ritorno di Douglas Luiz, individuato come l'innesto ideale per esperienza e conoscenza dell'ambiente. Il brasiliano, attualmente in prestito al Nottingham Forest ma di proprietà della Juventus, è ormai fuori dal progetto tecnico dei Reds e ha già dato il suo totale gradimento al ritorno a Birmingham, dove ha vissuto le stagioni migliori. La trattativa con i bianconeri è entrata nel vivo e procede spedita verso la fumata bianca, con i Villans decisi ad anticipare la concorrenza del Chelsea per chiudere l'operazione già nelle prossime ore.