Torino, Abate potrà contare su Simeone: il Cholito resta granata

Giovanni Simeone sarà ancora un calciatore del Torino. Nei giorni scorsi, il presidente Cairo e il ds Petrachi hanno ribadito all'entourage del calciatore la centralità del Cholito nel nuovo progetto di Ignazio Abate. L'attaccante argentino ha un contratto fino al 2028 e ha confermato la sua volontà di proseguire in granata nonostante i rumors di mercato delle ultime settimane. La scorsa stagione, Simeone ha collezionato 11 gol e 2 assist in 35 presenze, un bottino che vorrà arricchire sotto la nuova guida dell'ex allenatore della Juve Stabia.