Karol Swiderski vuole tornare in Italia e la pista più concreta sarebbe Verona. Il polacco, oggi in forza allo Charlotte FC, sta spingendo per tornare in Italia ed è stato proposto a Monza, Genoa e Torino. Ma lui, che dall'Hellas è passato lo scorso anno in prestito, sarebbe propenso a riprendere la via per il Bentegodi.