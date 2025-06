Mattinata di incontri in casa Roma, con la società giallorssa che ha incontrato Mile Svilar e il suo agente per il rinnovo. Un faccia a faccia che, però, non è stato risolutorio ma solo interlocutore, come di fatto dichiarato dal portiere giallorosso: "Oggi ci siamo incontrati con il club. Rinnovo? Nei prossimi giorni sarà tutto più chiaro".