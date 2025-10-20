Svezia, Graham Potter è il nuovo allenatore

La Federcalcio svedese ha annunciato ufficialmente di aver affidato la panchina della nazionale a Graham Potter. Il tecnico inglese, 50 anni, subentra a Jon Dahl Tomasson, allontanato dopo il deludente inizio di girone di qualificazione ai mondiali con un solo punto conquistato nelle prime quattro partite. L'obiettivo, come dichiarato dal subentrato Potter, sarà quello di invertire velocemente la rotta: "Vogliamo vivere un'estate di grande calcio, cercheremo di fare subito punti importanti contro Svizzera e Slovenia".