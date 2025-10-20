Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Svezia, Graham Potter è il nuovo allenatore

20 Ott 2025 - 10:20
© IPA

© IPA

La Federcalcio svedese ha annunciato ufficialmente di aver affidato la panchina della nazionale a Graham Potter. Il tecnico inglese, 50 anni, subentra a Jon Dahl Tomasson, allontanato dopo il deludente inizio di girone di qualificazione ai mondiali con un solo punto conquistato nelle prime quattro partite. L'obiettivo, come dichiarato dal subentrato Potter, sarà quello di invertire velocemente la rotta: "Vogliamo vivere un'estate di grande calcio, cercheremo di fare subito punti importanti contro Svizzera e Slovenia". 

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

I gol di Icardi per il Toro: contatti in corso per il ritorno dell'argentino in Serie A

DICH CARNEVALI SASSUOLO 18/7 DICH

Carnevali: "Tutto fatto per Laurienté, Berardi resta..."

L'Al-Hilal ci prova per Lamine Yamal: offerta da 400 milioni di euro. Ma il Barça smentisce

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:20
Svezia, Graham Potter è il nuovo allenatore
23:41
Genoa, ds Ottolini: "Uniti con il nostro allenatore"
23:33
Fiorentina, Pradé: "Pioli? Se c'è uno da cacciare quello sono io"
22:51
Sampdoria, Foti "vero" allenatore: affiancato da Gregucci perché senza patentino
21:38
Lazio, Sarri: "Mercato? Per me a gennaio sarà libero"