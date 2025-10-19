Logo SportMediaset

Mercato

Genoa, ds Ottolini: "Uniti con il nostro allenatore"

19 Ott 2025 - 23:41

"È il momento di stare uniti e lavorare tutti insieme col nostro allenatore e il nostro staff per liberare la testa e le qualità di questa squadra". Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, sgombra il campo da qualunque pensiero negativo soprattutto nei confronti del tecnico, Patrick Vieira, che in campionato non è ancora riuscito a conquistare i tre punti. Il dirigente rossoblù tiene dunque a ribadire la fiducia nell'allenatore e nel gruppo dopo il pareggio con il Parma che ha visto il Grifone sbagliare nel recupero un calcio di rigore. "Ci sono partite in cui tiri ripetutamente e non segni e magari sbagli anche un rigore nel recupero - ha spiegato Ottolini -. Questo è il calcio. Se siamo in questa situazione tuttavia è evidente che ci sono cose da migliorare e ne siamo consci. Il malumore dei nostri tifosi a fine partita è legittimo, questi fischi ci devono spronare a fare meglio. Abbiamo un obiettivo comune e insieme lo raggiungeremo". 

