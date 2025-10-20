Crystal Palace, Guéhi nel mirino di Real Madrid e Barcellona

Sembra esserci un Clasico anche di mercato, non solo sul campo. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, Real Madrid e Barcellona avrebbero messo nel mirino Marc Guéhi, difensore del Crystal Palace in scadenza a giugno 2026. Il classe 2000 ha già comunicato che non ha intenzione di rinnovare il contratto ed è finito nel mirino di diversi top club. I Blancos vorrebbero attuare una vera e propria rivoluzione in difesa, con Alaba e Rudiger destinati a lasciare: Guéhi, a costo zero, rappresenterebbe un'ottima base da cui partire. Anche il Barcellona, però, monitora attentamente la situazione. Flick è alla ricerca di un centrale fisico e l'inglese sarebbe un gran colpo anche per aumentare la competitività nel reparto. L'intento dei Blaugrana è provare a bruciare la concorrenza dei rivali, proponendo a Guéhi un progetto e un'offerta che possa convincerlo a non scegliere il Real.