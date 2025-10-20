Liverpool, il mercato faraonico per ora è un flop

Dopo il buon inizio di campionato, la stagione del Liverpool sembra aver preso una piega preoccupante: le sconfitte consecutive tra Premier e Champions League sono quattro e gli ingenti investimenti fatti in estate non hanno ancora dato i frutti sperati. Zero gol in campionato per Wirtz e Isak e tre reti per il solo Ekitike, numeri che non bastano a raccogliere segnali incoraggianti dagli acquisti dello scorso mercato, soprattutto se le prestazioni di Frimpong e Kerkez non sono ancora convincenti. Arne Slot avrà poco tempo per riorganizzare le idee e cercare di riprendere subito il passo nella prossima sfida di Champions contro l'Eintracht.