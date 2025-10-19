Fiorentina, Pradé: "Pioli? Se c'è uno da cacciare quello sono io"

Daniele Pradè difende la panchina di Stefano Pioli anche dopo la sconfitta col Milan. "Se c'è una persona che deve essere cacciato o dimettersi sono solo io, gli altri devono solo stare sereni e sapere che abbiamo le potenzialità per essere una grande squadra. Ci sarà una notte su cui pensare ma la convinzione di tutti è che l'uomo giusto per noi è Stefano Pioli", ha detot il ds della Fiorentina. E ancora: "La proprietà mi ha messo a disposizione 90 milioni per rinforzare la squadra, quindi la colpa è solo mia. È una stagione strana, ma è appena all'inizio e possiamo fare molto. Sono dispiaciuto per il presidente e per i tifosi, che non meritano questa situazione. Se c'è una persona che ha fiducia è Stefano Pioli, se c'è una persona che dovrebbe essere cacciata o dimettersi dovrei essere solo io. Gli altri devono fare solo il loro lavoro e sapere che sono una grande squadra".