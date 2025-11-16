Sporting CP, nel mirino Wesley dell'Al-Nassr

Lo Sporting si prepara a rinforzare il suo reparto offensivo in vista del mercato di gennaio. L'obiettivo primario, fino a qualche giorno fa, era Yeremay Hernandez, attaccante classe 2002 del Deportivo la Coruna, per il quale gli spagnoli avrebbero chiesto una cifra (ritenuta eccessiva dai portoghesi) di circa 20 milioni. Lo Sporting, perciò, nelle ultime ore avrebbe individuato il profilo del giovane Wesley, esterno offensivo brasiliano in forza all'Al-Nassr. Per il giocatore la valutazione, di circa 4 milioni, sarebbe decisamente più alla portata del club portghese. Wesley era già stato accostato al Bologna lo scorso anno come possibile erede di Ndoye, anche se alla fine la trattativa non venne finalizzata.