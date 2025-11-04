Spezia, Stillitano: "Esonerare D'Angelo scelta difficile"

Il presidente dello Spezia, Charlie Stillitano, ha commentato così l'esonero di D'Angelo e la scelta di affidare la panchina a Roberto Donadoni: "Nello sport si è spesso costretti a prendere delle decisioni difficili, ma quella odierna è stata maturata dopo un’attenta valutazione dell’attuale situazione sportiva e dei risultati ottenuti fin qui, non in linea con le ambizioni del nostro club. Desidero ringraziare sinceramente mister Luca D'Angelo per il lavoro svolto, ma era giunto il momento di intraprendere un nuovo percorso. Siamo sicuri che Donadoni saprà trasmettere rinnovata energia e determinazione per raggiungere gli obiettivi che tutti noi auspichiamo e in primis risollevare una situazione difficile che nessuno merita, a partire dai nostri tifosi".