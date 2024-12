Luis De La Fuente è ancora in attesa del rinnovo con la Spagna. Secondo quanto riportato dall'emittente iberica Cadena SER l'accordo sarebbe saltato perché a causa dell'eccessiva richiesta del commissario tecnico che avrebbe chiesto un contratto simile a quello del suo predecessore Luis Enrique. La Federazione non vorrebbe andare oltre i due milioni di euro l'anno, motivo per cui le trattative sono in stand-by.