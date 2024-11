SOUTHGATE PARLA DEL SUO FUTURO: "NON ESCLUDO DI SMETTERE D'ALLENARE"

Gareth Southgate non sembra aver ancora digerito l'addio alla Nazionale Inglese. Il tecnico britannico ha spiegato sul proprio profilo Linkedin di aver preso in considerazione anche la possibilità di dire addio al mondo del calcio. "Dopo otto anni trascorsi in uno dei ruoli più visibili nel calcio mondiale, ho deciso consapevolmente di prendermi del tempo per riflettere su ciò che ho vissuto e pensare profondamente a ciò che verrà dopo. Guardando indietro, ci sono partite e momenti che ricorderò per il resto della mia vita. Allenare giocatori di altissimo livello è stata una sfida che mi ha spinto a operare ai massimi livelli. Il peso del ruolo, con la responsabilità unica che comportava, è qualcosa che pochi al mondo hanno l’opportunità di sperimentare. Forse, però, la cosa più difficile da replicare sarà la sensazione di avere un obiettivo. Ogni mattina, entrando dai cancelli di St George’s Park, sentivo la responsabilità di migliorare il calcio inglese. Ogni volta che l'inno nazionale risuonava prima di una partita, rappresentavo 50 milioni di persone, con le loro speranze e i loro sogni. Quando viaggiavo o parlavo in pubblico, avevo il dovere di essere un ambasciatore del mio Paese. Anche nei momenti più difficili, che fossero sconfitte strazianti o un’intensa pressione mediatica, ero profondamente consapevole della necessità di mantenere dignità e dimostrare una leadership forte. Non solo per i giocatori e lo staff accanto a me, ma anche per milioni di giovani che potevano trovare ispirazione e speranza in ciò che facevamo. Questa sensazione di avere uno scopo più grande mi ha mantenuto sulla giusta strada, mi ha dato struttura e ha reso la mia vita più appagante. Sarà estremamente difficile replicarlo. Ecco perché non sto limitando le mie opzioni future a rimanere nel ruolo di allenatore di calcio. Nel processo di scoperta di cosa verrà dopo, ho davvero apprezzato il confronto con persone eccezionali. Offrendo loro una “tela bianca”, sono nate conversazioni stimolanti e idee che non avevo mai considerato. Questo mi ha mostrato l'importanza di una buona rete e la potenza di prospettive diverse. Sono a mio agio in questo periodo di "esplorazione" e nel non avere tutte le risposte. Sto seguendo il consiglio che darei a un giovane senza una visione chiara della carriera: continua a imparare, costruisci o esplora la tua rete, cerca esperienze di vita diverse e, quando deciderai cosa fare, non ci sarà una scelta giusta o sbagliata, solo un percorso o un altro. Per ora, sto trovando il mio scopo dedicando più tempo alle organizzazioni benefiche che ho scelto di sostenere. Non sono il solo cinquantenne a considerare un cambiamento di direzione. Un articolo del Times della scorsa settimana diceva che un terzo degli attuali lavoratori tra i 45 e i 54 anni prevede di cambiare carriera prima della pensione. Sembra che la ricerca di uno scopo sia un motore principale dietro questi numeri. Quindi, se anche voi vi trovate a un bivio simile, vi auguro il meglio. È mia intenzione identificare le persone con cui voglio lavorare, i progetti e le passioni su cui voglio concentrarmi. Metterò lo scopo in cima alla mia lista di priorità, perché nei momenti difficili che tutti affrontiamo, sarà lo scopo a darci la forza per andare avanti"