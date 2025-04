Dall'agosto del 2023 al Chelsea, Moises Caicedo potrebbe anche decidere di cambiare aria a quasi due anni dal suo approdo a Londra. Secondo il Telegraph infatti, presto potrebbe diventare più insistente la corte dell'Al Nassr. Il club saudita avrebbe individuato nel 23enne ex Brighton il profilo perfetto per rafforzare il centrocampo. Il prezzo? Non meno di 100 milioni di euro.