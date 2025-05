Il Chelsea pensa già al futuro: gli obiettivi della campagna acquisti

Il Chelsea è impegnato in un finale di stagione caldo tra la Conference League, in cui ha già un piede in finale dopo l'1-4 dell'andata in casa degli svedesi del Djurgarden, e la lotta selvaggia in Premier League per guadagnare uno dei pass per la prossima Champions League. Gli occhi dei dirigenti sono già rivolti al futuro, infatti secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, sul taccuino della squadra allenata da Maresca ci sono: Svilar e Huijsen. Il primo obiettivo dei blues è trovare un portiere affidabile e in cima alla lista dei desideri c'è l'estremo difensore della Roma Svilar. Per la difesa il favorito è Dean Huijsen, che interessa a tanti top club europei.