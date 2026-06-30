Serie C, Potenza: ufficiale la risoluzione con il tecnico De Giorgio

30 Giu 2026 - 14:43
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il Potenza Calcio (Serie C) ha annunciato la risoluzione del contratto con l'allenatore Pietro De Giorgio. Era legato al club lucano fino al mese di giugno 2027. Per lui si annuncia un futuro in Serie B, essendo destinato alla Juve Stabia.

De Giorgio, il primo tesserato della gestione societaria della famiglia Macchia, a Potenza è stato protagonista di una salvezza ai playout, da subentrato arrivando dalla Primavera 3, di due qualificazioni consecutive ai playoff, e della vittoria della Coppa Italia di Serie C. Con il Potenza, dove aveva iniziato da allenatore in seconda prima di Sebastiano Siviglia, poi di Giuseppe Raffaele, ha totalizzato tra campionato e Coppa Italia 97 presenze, conseguendo 36 vittorie, 34 pareggi e 27 sconfitte.

Il club in una nota ha augurato a De Giorgio "le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della carriera".

Ultimi video

01:43
Milan, colpo Ramos

Milan, colpo Ramos

01:58
Quanti svincolati!

Quanti svincolati!

02:58
Ecco la mia Inter

Ecco la mia Inter

04:14
DICH LUDI SU NICO PAZ DICH

Como, il ds Ludi: "Nico Paz? È stata una sua volontà"

04:10
DICH CARNEVALI SU MERCATO DICH

Juve, Carnevali: "Kolo Muani è una possibilità. Vlahovic non è nei nostri pensieri"

04:20
DICH PALMIERI SASSUOLO DICH

Sassuolo, ds Palmieri: "Muharemovic? Siamo orgogliosi se la Juve lo segue"

01:25
Inter, ecco i nomi nuovi

Inter, ecco i nomi nuovi

01:26
Milan, altri due colpi per Amorim

Milan, altri due colpi per Amorim

01:42
Juve-Kolo Muani, l'amore ritorna

Juve-Kolo Muani, l'amore ritorna

01:02
Juve-Kolo Muani, ci siamo

Juve-Kolo Muani, ci siamo

01:32
Napoli-Allegri: la verità

Napoli-Allegri: la verità

00:59
Juve, si apre al ritorno di Soulé

Juve, si apre al ritorno di Soulé

01:13
Milan, pronti altri due colpi

Milan, pronti altri due colpi

01:38
Pulisic al bivio

Pulisic al bivio

01:28
Inter, sogni svaniti

Inter, sogni svaniti

01:43
Milan, colpo Ramos

Milan, colpo Ramos

I più visti di Mercato

Inter, sogni svaniti

Inter, sogni svaniti

Quanti campioni in scadenza: da Vlahovic, Salah e Neymar e tanti altri ex big del calcio internazionale

Pulisic al bivio

Pulisic al bivio

Affare Nico Paz, tutti i dettagli dell'accordo tra Como e Real Madrid

Milan, pronti altri due colpi

Milan, pronti altri due colpi

DICH PALMIERI SASSUOLO DICH

Sassuolo, ds Palmieri: "Muharemovic? Siamo orgogliosi se la Juve lo segue"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
6) Goncalo Ramos (2024): dal Benfica al PSG per 65 milioni di euro
16:11
Milan, ufficiale l'ingaggio di Gonçalo Ramos dal Psg: il comunicato
16:06
Bologna, Lykogiannis annuncia l'addio: "Abbiamo vissuto anni intensi"
15:58
Juve, maxi-incasso dal Parma per la cessione di un giovane portiere
15:54
Roma, niente cessioni pesanti e Fair Play Finanzario non rispettato: cosa succede adesso ai giallorossi
15:51
Quanto risparmia l’Inter dagli addii di Acerbi, Darmian, De Vrij e Sommer