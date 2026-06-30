Serie C, Potenza: ufficiale la risoluzione con il tecnico De Giorgio

De Giorgio, il primo tesserato della gestione societaria della famiglia Macchia, a Potenza è stato protagonista di una salvezza ai playout, da subentrato arrivando dalla Primavera 3, di due qualificazioni consecutive ai playoff, e della vittoria della Coppa Italia di Serie C. Con il Potenza, dove aveva iniziato da allenatore in seconda prima di Sebastiano Siviglia, poi di Giuseppe Raffaele, ha totalizzato tra campionato e Coppa Italia 97 presenze, conseguendo 36 vittorie, 34 pareggi e 27 sconfitte.