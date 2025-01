Cambio in seno alla dirigenza del Palermo. I rosanero, che stanno deludendo non poco in questa prima parte di stagione in Serie B, hanno deciso di puntare su Carlo Osti come nuovo direttore sportivo: ufficiale l'arrivo del noto dirigente ex Sampdoria. Al contempo i siciliani hanno comunicato "di aver sollevato dall’incarico il Direttore Sportivo Morgan De Sanctis e l’International Scout Giulio Migliaccio".