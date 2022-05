Serie B, Inzaghi risolve il contratto col Brescia: su di lui c'è il Cagliari

SERIE B

Il tecnico, dopo l'esonero e l'azione legale intrapresa nei confronti del club, è ora libero da vincoli contrattuali e può trattare con i sardi

Si chiude ufficialmente l'avventura di Filippo Inzaghi sulla panchina del Brescia. Il tecnico, che era stato esonerato lo scorso 23 marzo e che aveva intrapreso una causa legale nei confronti del club, ha infatti risolto definitivamente il contratto che lo legava ai lombardi. La causa è stata transatta e ora Inzaghi è libero di cercarsi un'altra panchina. Su di lui c'è già da tempo il Cagliari.

I sardi sono a caccia di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Mazzarri e la retrocessione in Serie B. I contatti sono già stati avviati e con il via libera ufficiale da parte di Cellino la trattativa può entrare nel vivo. Il profilo dell'ex bomber del Milan potrebbe essere quello giusto per tentare un'immediata risalita: Inzaghi può infatti vantare una discreta esperienza in Serie B, con 111 panchine tra Venezia, Benevento e appunto Brescia. Con i campani è anche arrivata la vittoria del campionato e la promozione nella stagione 2019/20.

