Serie A, è ufficiale: prorogati i prestiti fino al 31 agosto

SERIE A

La Serie A ha fatto il primo passo, ufficiale, verso la definizione di tutti gli accordi in scadenza al 30 giugno, che riguarda oltre 30 giocatori del nostro campionato. Con un comunicato ufficiale, la Figc ha infatti regolarizzato la posizione dei prestiti con diritto o obbligo di riscatto, ufficializzando la proroga della scadenza del 30 giugno 2020 al 31 agosto 2020.

"Per i calciatori titolari di contratti pluriennali con la società cedente e con la società cessionaria per la quale sono tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente documento - si legge - la durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 si intende prorogata al 31 agosto 2020. Di conseguenza, il tesseramento della stagione 2020/2021 decorre dal 1° settembre 2020".

Discorso diverso, invece, per i giocatori che vanno in scadenza al 30 giugno, i quali dovranno sottoscrivere un nuovo accordo: "L’estensione è infatti subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti". Per prolungare il contratto sarà quindi necessario un accordo tra le due parti in causa, come sembra sia accadendo a Napoli con Callejon.