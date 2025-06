Serie A, a mezzanotte scadono i prestiti: pochi riscatti e tantissimi rientri alla base

Si decide oggi, entro mezzanotte, la sorte dei 48 calciatori di Serie A attualmente in prestito in club che possono esercitare il diritto di riscatto. È infatti l'ultimo giorno utile per poter completare il trasferimento a titolo definitivo alle condizioni previste dal contratto, altrimenti sarà rientro alla base. Un destino che, di fatto, accomunerà tanti, anzi quasi tutti. I giocatori ufficialmente già riscattati sono Kalulu (Juventus dal Milan) e Zalewski (Inter dalla Roma), il Cagliari ha annunciato il riscatto di Caprile e farà lo stesso con Adopo e Piccoli, anche se questi ultimi potrebbero finire subito sul mercato. Biraghi rimarrà al Torino, Sarr al Verona e Atta all'Udinese. Tutti gli altri, a meno di clamorose sorprese dell'ultimo minuto, torneranno ai club di appartenenza, anche se in molti casi si tratta di una strategia per rinegoziare il costo del cartellino. È così ad esempio per Gudmundsson e Pobega, che Fiorentina e Bologna vorrebbero trattenere, ma spendendo cifre inferiori a quelle previste dagli accordi iniziali con Genoa e Milan. Di seguito l'elenco completo dei giocatori in prestito, in corsivo quelli già riscattati.